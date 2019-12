Un citoyen choqué devant la publication Facebook de l'échevin PS de Neupré, Benoît Hons

Un citoyen a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce samedi soir après avoir été choqué par un message de Benoît Hons. L'échevin socialiste de la commune de Neupré, en province de Liège, a publié ce samedi vers 18h un message sur son compte Facebook.

L'élu, qui est également actif à la Haute École de la Province de Liège, était visiblement en voyage en Espagne. Suite à une mésaventure, il s'est fendu d'un avis très tranché en ciblant un groupe d'individus.

"La magnifique place d’Espagne gardera pour moi un goût amer. Me faire voler mon sac à dos, mes cartes de banque et d’identité, de l’argent et mes lunettes... par ce que les romantiques appellent les « gens du voyage », spécimens parasites, vivant du vol et pondant leur engeance dans des poubelles roulottes voire dans leurs grosses Mercedes... cela me fait ?? (ndlr: smiley vomissant). Je pense aux terrains que les communes mettent à leur disposition, avec eau et commodité pour leur immonde « fécalité ». Je pense à leurs fausses larmes fétides et à la seule chose de valeur dans cette « espèce » : leurs dents en or. Qu’ils aillent en enfer et je suis disposé à leur montrer le chemin le plus direct ??".

Dérapage raciste? Nous n'étions pas en mesure d'obtenir l'opinion du Parti socialiste ou d'autres mandataires de Neupré ce samedi soir.

Plus de réaction ce dimanche.