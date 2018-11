Dernier jour de soleil avant le retour de la grisaille

(Belga) Le temps sera sec et ensoleillé ce dimanche mais le vent sera piquant. Les températures seront comprises entre 5 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés en plaine, selon les prévisions de l'IRM. Le vent, modéré, soufflera d'est à nord-est et accentuera l'impression de froid.

En soirée, le ciel sera toujours dégagé. Pendant la nuit, les premiers champs nuageux apparaîtront à partir du nord-est, mais le temps restera sec. Les minima seront compris en début de nuit entre -3 degrés en Ardenne et 1 degré en bord de mer. Lundi, les nuages domineront le ciel, avec un risque de faible averse locale. Le thermomètre affichera 2 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés localement en Flandre. Le vent de nord-est sera désagréable, avec des pointes de 55 km/h. (Belga)