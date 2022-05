Dès 2023, il sera interdit de fumer sur les quais de gare

(Belga) À partir du 1er janvier 2023, il sera interdit de fumer sur les quais de gare. La commission Mobilité de la Chambre a approuvé mercredi une proposition de loi en ce sens, déposée par Ecolo-Groen.

Pour les auteurs du texte, Nicolas Parent (Ecolo) et Kim Buyst (Groen), il s'agit de lutter contre le tabagisme passif et d'agir de manière préventive car "voir fumer fait fumer". "Notre proposition de loi répond aux appels de 'Générations sans tabac' et de la Fondation contre le Cancer face au nombre toujours trop élevé de décès liés au tabagisme. L'objectif est de permettre aux jeunes générations de ne plus être progressivement exposées au tabac dans l'espace public." Une mesure identique est déjà en application aux Pays-Bas, avec succès, selon les auteurs. En outre, cette interdiction mettra fin à la confusion actuelle, les voyageurs ignorant souvent aujourd'hui où il est permis ou non de fumer dans les gares, dans les couloirs ou sur les quais, a ajouté M. Parent. La proposition de loi a été approuvée par la majorité, rejointe par Les Engagés et DéFI. Un député a voté contre. N-VA, Vlaams Belang et PTB se sont abstenus. (Belga)