Des acteurs prêtent leur voix aux aveugles et malvoyants

(Belga) Douze auteurs et autrices belges francophones ont écrit une nouvelle autour des sens ou de la perception pour marquer le 100e anniversaire de l'association Eqla (ex-Oeuvre Nationale des Aveugles). Douze acteurs et actrices belges ont enregistré ces textes pour les rendre accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes.

Les auteurs et autrices sont issues du slam, de la littérature jeunesse, du polar, du roman et même de la poésie, parmi lesquels Caroline Lamarche, Adeline Dieudonné, Xavier Deutsch et Michel Torrekens. Les textes ont été enregistrés par Bouli Lanners, Yolande Moreau, Virginie Hocq, François Damiens, Bruno Coppens, Jean-Luc Fonck ou encore Fabrizio Rongione. En Belgique francophone, plus de 90% des livres édités chaque année restent inaccessibles aux personnes déficientes visuelles, rappelle Eqla. Des milliers d'aveugles et de malvoyants qui ne lisent pas le braille n'ont accès à la lecture que via les enregistrements audio. "Légère Altitude", la nouvelle audio d'Éric Piette lue par Bouli Lanners, sera disponible dès le 19 octobre sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et www.donneursdevoix.be. Elle évoque le quotidien de Joël, un "voyageur hypnotisé dans un compartiment de train de nuit". Les nouvelles seront diffusées tout au long de l'année 2022 sur ces plateformes. (Belga)