Des assesseurs supplémentaires pour le retour au vote papier dans 30 communes wallonnes

Le retour au vote papier dans 30 communes wallonnes nécessitera quelque 3.000 assesseurs supplémentaires, ces bureaux n'accueillant que 800 électeurs contre 900 pour les bureaux où le vote est électronique. Face à ce constat, un appel à volontaires a été lancé par la Région afin de constituer des listes complémentaires d'assesseurs.

Plus de la moitié des communes wallonnes ont relayé cet appel, sur leur site internet ou dans leur bulletin communal. "D'après un premier coup de sonde réalisé auprès de 128 communes, plus de 1.660 assesseurs volontaires ont été comptabilisés. Avec deux 'records': à Courcelles, 132 volontaires se sont manifestés et à Houyet, 90% des bureaux seront composés d'assesseurs volontaires", a relevé la ministre wallonne des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue (MR). Ces assesseurs accueilleront les 2.626.769 électeurs (2.557.814 électeurs belges, 59.664 électeurs européens inscrits et 9.291 électeurs hors UE inscrits) qui se présenteront, le 14 octobre prochain, dans les 3.790 bureaux de vote (pour 1.234 bureaux de dépouillement) répartis dans toute la Wallonie. Parmi ceux-ci, on dénombre 182.520 'primo-votants', des jeunes se rendant aux urnes pour la première fois et pour lesquels des animations consacrées aux élections ont été organisées dans les écoles. Enfin, différentes mesures (bureaux adaptés, transports, accompagnement, etc.) ont été prises pour rendre les bureaux de vote accessibles au plus grand nombre, et notamment aux personnes âgées, a souligné la ministre en rappelant que les citoyens pourront également profiter des élections pour s'inscrire comme donneurs d'organes.