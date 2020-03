Des associations demandent des mesures pour les étudiants jobistes

(Belga) Plusieurs organisations de jeunes demandent que les étudiants jobistes puissent avoir accès au chômage temporaire. Quelques secteurs dans lesquels les étudiants effectuent des prestations, l'horeca en tête, sont durement touchés par les mesures prises par les autorités pour endiguer la propagation du coronavirus.

"Les étudiants jobistes se retrouvent sans aucun revenu puisqu'ils sont forcés d'arrêter de travailler et ne peuvent plus prester leurs heures. (...) Sans revenus, les jobistes risquent de tomber dans la précarité, et voir leurs conditions de vie, déjà précaires, s'aggraver", pointent lundi dans un communiqué l'Union Syndicale Étudiante, les Jeunes FGTB, la JOC-Bruxelles et les Étudiantes en grève le 8 mars à l'ULB. Les organisations appellent également à revoir le statut de ces jeunes travailleurs. Selon elles, il est nécessaire de les considérer "comme des travailleurs de plein droit, inclus dans le système de sécurité sociale. Les étudiants, par leurs nombreuses activités actuellement sous-payées ou exercées à titre gratuit, participent à la production, que ce soit en tant que jobiste, stagiaire, étudiant ou apprenti. Les avantages à leur employabilité pour les patrons doivent être supprimés, et il faut instaurer en parallèle un salaire étudiant qui permette de reconnaître leur activité essentielle dans la production générale." Les associations estiment encore que la garantie d'un revenu durant les études permettrait d'en finir une fois pour toutes avec la précarité étudiante. (Belga)