Des assouplissements pour les écoles dès la mi-mars, annonce Elio Di Rupo

(Belga) "Il y aura plusieurs phases (d'assouplissement des mesures sanitaires)", a annoncé vendredi le ministre-président wallon Elio Di Rupo à la sortie du comité de concertation. "Dès la mi-mars avec les écoles, en avril avec du plein air et puis, au mois de mai, des activités intérieures et extérieures", a-t-il indiqué sans donner davantage de détails. "Au mois de mai, nous pouvons espérer que toutes les personnes qui ont plus de 65 ans auront déjà au moins reçu une dose du vaccin."

Elio Di Rupo a également annoncé que le prochain comité de concertation est prévu le 26 mars. Dans la foulée, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet a indiqué que le retour total en présentiel dans l'enseignement secondaire n'aura lieu qu'après les vacances de Pâques. (Belga)