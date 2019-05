Dès aujourd'hui, le Roi va commencer les consultations

Et maintenant, que va-t-il se passer? Le Roi a la main pour le fédéral et entamera les consultations dès aujourd'hui. Habituellement, le Roi commence par accepter la démission du gouvernement, mais cette fois-ci il va simplement recevoir Charles Michel. Il entame ensuite les consultations. Il reçoit les partis un à un pendant au moins trois jours. Les consultations devraient se finir avant ce jeudi de l'Ascension. Et à ce moment-là il pourra nommer un ou deux informateurs. On ne sait pas pour l'instant si le Roi va recevoir la Vlaams Belang.

Aujourd'hui également, les partis se réunissent en bureau pour discuter des options de coalition. Ca c'est pour le fédéral. Côté région, la coutume, c'est celui qui est arrivé en tête des élections qui lance les consultations. En Wallonie et à Bruxelles, c'est donc, le PS et Elio Di Rupo, qui entame les consultations dès mercredi. Pour la Flandre, ce sera Bart de Wever.