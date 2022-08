Dès ce 1er septembre, la Région bruxelloise dispose de sa propre médiatrice

(Belga) Dès ce 1er septembre, les Bruxellois en difficulté avec l'administration peuvent adresser leur plainte au service de médiation disponible en ligne, par téléphone et sur rendez-vous dans ses bureaux du centre-ville.

La Région bruxelloise était la dernière entité du pays à ne pas disposer de son service de médiation. "Nous sommes indépendants de l'administration et nous agissons en toute impartialité pour trouver des solutions lorsque le lien de confiance a été fragilisé entre une personne et un service public", souligne dans un communiqué Catherine De Bruecker, la première médiatrice bruxelloise. Concrètement, toute personne qui rencontre une difficulté avec une administration peut déposer une plainte au service de médiation après avoir, dans un premier temps, signalé son problème à l'administration concernée. "Par les plaintes que nous recevrons, nous percevrons les difficultés rencontrées par les citoyens et citoyennes dans l'organisation de leur vie quotidienne. Cela nous permettra de travailler avec les administrations, toujours dans le dialogue et la bienveillance, pour résoudre les situations individuelles et rechercher des solutions structurelles", ajoute la médiatrice. Le service de médiation sera aussi chargé de la protection des lanceurs d'alerte. "Les personnes qui travaillent dans une administration bruxelloise et qui constatent des cas d'abus ou de fraude peuvent nous contacter. Notre service mènera une enquête et le lanceur d'alerte bénéficiera d'une protection en cas de représailles de la part de son employeur en lien avec son signalement", assure enfin la médiatrice. Dès ce 1er septembre, les plaintes peuvent être déposées sur le site ombuds.brussels. Le service est aussi accessible par téléphone (02/549 67 00), par mail (plaintes@ombuds.brussels), ou sur rendez-vous dans ses bureaux (place de la Vieille Halle aux Blés 1, 1000 Bruxelles). (Belga)