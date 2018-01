Des centaines de personnes rendent hommage à la comédienne Lies Lefever

(Belga) Plusieurs centaines de personnes ont assisté dimanche à la cérémonie d'hommage à la mémoire de Lies Lefever, qui se tenait au centre culturel "De Westrand" à Dilbeek (Brabant flamand). La comédienne et chansonnière flamande d'origine rwandaise Lies Lefever, âgée de 37 ans, avait été retrouvée morte le 11 janvier dernier à son domicile de Asse.

La cérémonie de commémorations a débuté avec la chanson "Seal Lullaby", interprétée par des jeunes musiciens tandis qu'un groupe d'enfants tenait des ballons sur scène. Un photomontage a ensuite été diffusé sur la chanson qui avait ouvert le bal lors du mariage de la comédienne et de son mari Joost. Des proches ainsi que des amis ont ensuite pris la parole à tour de rôle. "Lies, tu as encore réussi à tous nous rassembler", a déclaré un de ses amis. "C'est ce que tu aimais faire, tant au Chiro (aile néerlandophone du patro, ndlr.) qu'au sein de tes groupes d'amis. Tu nous laisses un grand vide même si tu resteras toujours vivante dans nos coeurs." Le mari de Lies a, lui, pris la parole en dernier. "Je t'ai vue pour la dernière fois vendredi et je t'ai demandé si tu voulais porter notre alliance à jamais", a-t-il dit en s'adressant à son épouse. "Ensuite, j'ai embrassé la mariée et nous avons ouvert le bal. Pour la dernière fois, des baisers heureux..." En clôture de la cérémonie, la chanson "Let it be" des Beatles a retenti. (Belga)