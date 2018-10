Des centaines de policiers sous certificat médical pour dénoncer le manque d'effectifs: le ministre de l'Intérieur Jan Jambon réagit

De nombreux policiers dénoncent leurs conditions de travail. Aujourd'hui, rien qu'à Bruxelles, 645 agents sur 2600 se sont mis sous certificat médical. Ils réclament plus d'effectifs. Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon a réagi à la situation critique des effectifs de police, cet après-midi à la Chambre. Il affirme que tout est fait pour réduire le manque d'effectifs aussi vite que possible: "En ce qui concerne les effectifs, le déficit dont nous parlons aujourd'hui est connu depuis longtemps. Cela fait trois ans que nous recrutons, 1600 policiers la première année, 1400 l’année dernière, 1400 encore cette année. Et ça devra continuer sur le même rythme l’année prochaine. 1400, c’est la capacité maximale de nos écoles de police. Nous devons poursuivre cet effort. Et dès le début de l’année prochaine - un changement ne se fait pas en une nuit - un nouveau processus de recrutement sera mis en place, et le financement nécessaire à ce changement sera libéré".