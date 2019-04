Des fausses procurations au profit d'un politicien PS de Schaerbeek? Une enquête est en cours

Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire relative à une tentative de fraude aux procurations électorales à Schaerbeek, selon une information de la RTBF jeudi, confirmée par le parquet. Les suites données à cette plainte n'ont pas encore été communiquées.

Le service population s'est inquiété de dépôts inhabituels de procurations et a fait valoir ses suspicions au collège de Schaerbeek, qui a alors décidé de déposer une plainte contre X devant le parquet de Bruxelles, fin septembre dernier, peu avant les élections communales d'octobre.



"C'est un premier dépôt d'une vingtaine de procurations suivi d'un second d'une cinquantaine de procurations qui a inquiété le service population", raconte Marc Weber, chef de cabinet du bourgmestre Bernard Clerfayt. "Comme les personnes - des Turcs ou des Turcs de Bulgarie - avaient réservé des séjours vers la même destination dans une même agence de voyage, le service population a alors demandé les preuves de paiement pour vérification". Ces dernières n'ont pas pu être fournies.



Dans ce dossier, le nom du conseiller communal PS Ibrahim Dömnez a été cité. "La personne qui est venue à la maison communale a dit que celui qui lui avait demandé de porter ces procurations était un certain monsieur Dömnez", explique Marc Weber. "Nous n'avons pas plus d'informations."



Il précise que la plainte a été déposée contre X et que c'est à la justice de faire son travail d'enquête.



A Neufchâteau, l'instruction judiciaire ouverte dans le dossier de la fraude aux procurations électorales a conduit à l'inculpation de 21 personnes, dont le bourgmestre cdH Dimitri Fourny.