Des funérailles dans l'intimité pour Benjamin Herman

(Belga) Les funérailles de Benjamin Herman, l'auteur de la tuerie perpétrée le 28 mai dernier à Liège, ont été célébrées mardi matin au cours d'une cérémonie chrétienne à On (Marche-en-Famenne).

Quelques dizaines de personnes, essentiellement des proches, sont venues assister à la cérémonie religieuse célébrée par l'abbé François Barbieux en l'église de On, conformément aux souhaits de la famille. Un dispositif policier discret comprenant notamment des patrouilles en civil avait été déployé dans le village. La presse étant invitée à se montrer la plus discrète possible, aucune caméra n'était visible aux abords du site. Le cercueil a fait son entrée dans l'église aux alentours de 10h30. Il en est ressorti une demi-heure plus tard pour prendre la direction du cimetière voisin, où Benjamin Herman reposera. Le cortège s'est dispersé sans aucun incident à déplorer. Benjamin Herman a été abattu par les forces de l'ordre le 28 mai dernier à Liège après avoir assassiné trois personnes, dont deux policières et un jeune homme de 22 ans. Il est également suspecté d'avoir tué son ancien codétenu Michaël Wilmet la veille, au domicile de la victime à On. L'attaque de Liège a depuis lors été revendiquée par l'État Islamique. (Belga)