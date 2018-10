Des gérants rejoignent le mouvement, la direction joue l'enlisement

(Belga) Les 56 magasins Carrefour Market appartenant au groupe Mestdagh resteront fermés ce mercredi. Des gérants de magasins ont rejoint le mouvement "malgré des menaces importantes de la direction, qui joue l'enlisement", ont déploré les syndicats auprès de l'agence Belga.

La situation n'a pas évolué par rapport à mardi. Les 56 magasins resteront donc fermés. Le personnel proteste ainsi contre l'attentisme de la direction, qui n'a pas encore clairement exposé sa vision pour l'avenir de ces succursales intégrées et louvoie dans la conclusion du plan social. De plus en plus de gérants ont rejoint le mouvement, et ce malgré des menaces importantes, précise Danny Dubois de la CNE. Des assemblées ont eu lieu mercredi matin pour informer le personnel de la situation. Aucun contact n'est prévu avec la direction, "qui adopte la stratégie de l'enlisement", ajoute Myriam Delmée du Setca. "Cela va être difficile pour les gérants, qui subissent une énorme pression, de rester solidaires du mouvement", prévoit la syndicaliste. "Nous n'avons reçu aucune nouvelle de la direction, qui n'a même pas demandé de conciliation." (Belga)