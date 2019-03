Des horaires modifiés dès avril sur certaines lignes ferroviaires en raison de travaux

(Belga) A partir du mois d'avril, Infrabel entamera une série de travaux sur le réseau ferroviaire. Ceux-ci auront des conséquences sur le trafic des trains et les horaires seront modifiés en conséquence sur les lignes concernées, annoncent vendredi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et la SNCB.

En Wallonie, les nouveaux chantiers toucheront les lignes 130 (Namur-Charleroi), 34 (Liège-Herstal-Liers), 132 (Charleroi-Couvin) et 167 (Arlon-Athus). Entre Charleroi et Namur, un service à voie unique sera instauré entre Auvelais et Moustier du 8 avril au 3 novembre. Les horaires des trains S et de certains trains P et IC seront modifiés. Entre Liège et Liers, la ligne sera totalement coupée pendant les vacances de Pâques et durant les deux mois d'été, tant en 2019 qu'en 2020. Les trains ne circuleront donc pas dans le centre-ville de Liège (gares de Liège-Carré et Liège-Saint-Lambert). Les voyageurs SNCB pourront emprunter des bus du réseau TEC. Sur l'axe Charleroi-Couvin, Infrabel prévoit la coupure totale du tronçon entre Mariembourg et Couvin du 1er avril au 30 octobre. Un service alternatif de bus est prévu. Enfin, sur la ligne Arlon-Athus, des travaux d'électrification sont prévus du 13 mai au 17 juin. Un service alternatif de bus sera là aussi mis en place. (Belga)