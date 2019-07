Des lignes ferroviaires menacées? Le train doit faire partie des solutions - Ecolo/Groen

(Belga) Même contestée par Infrabel sur son statut, l'existence d'une note menaçant des petites lignes ferroviaires de fermeture constitue un nouveau signal particulièrement inquiétant pour l'urgence d'un réinvestissement dans le transport par rail, ont estimé samedi Ecolo et Groen.

De petites lignes ferroviaires devront fermer et les investissements dans le port d'Anvers seront mis en péril si Infrabel ne reçoit pas de toute urgence une dotation supplémentaire, met en garde l'entreprise dans une note interne que L'Echo et De Tijd ont consultée et dont ils font état samedi. "Cette note d'Infrabel révèle d'une part, l'état de non entretien inquiétant de plusieurs lignes SNCB, particulièrement en Wallonie; d'autre part, le fait que, malgré les urgences climatiques et de mobilité, la SNCB reste, pour les partis traditionnels, une variable d'ajustement budgétaire plutôt qu'un investissement stratégique prioritaire", a expliqué la députée fédérale Ecolo, Sarah Schlitz. Pour les écologistes, le rail constitue l'une des clés pour l'avenir, tant pour favoriser la mobilité et les alternatives peu polluantes à la voiture individuelle, que pour diminuer le trafic de marchandise par route. L'entretien, le maintien et le développement du réseau, y compris des petites lignes, doivent dès lors être une priorité pour la future majorité fédérale. Ecolo-Groen a redit son credo dans le fait qu'un service ferroviaire public de qualité fait partie des solutions pour relever les nombreux défis du siècle, tant en termes de qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique, que de mobilité et de compétitivité pour les entreprises. "... Tous les moyens nécessaires doivent être assurés pour permettre l'entretien et la modernisation de toutes les lignes, même les plus petites. Un réseau vétuste est un réseau vulnérable. C'est également un réseau plus lent. Pour constituer une alternative crédible, le train doit être un moyen de déplacement fiable", a ajouté Sarah Schlitz. Pour elle, une amélioration forte de l'offre ferroviaire doit être assurée, via la finalisation du RER, mais également en osant concrétiser de nouveaux projets, comme le Réseau Express Liégeois. Cela passe également par l'augmentation de l'amplitude et de la fréquence de l'offre de trains pour les voyageurs et le redéploiement des possibilités de transports de fret. (Belga)