Des manifestants réclament une politique climatique plus ambitieuse devant le parlement

(Belga) Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées mardi dans le quartier du parlement fédéral pour réclamer une politique climatique plus ambitieuse. Les participants, rassemblés au croisement de la rue de Louvain et de la rue Royale, ont appelé les hommes politiques à arrêter de "jouer au poker" et à travailler à des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique.

"Le climat ne tolère pas les affaires courantes", a déclaré l'un des manifestants lors d'un discours. Les personnes rassemblées regrettent notamment que la Belgique ne fasse pas partie d'un groupe de pays ambitieux, constitué lors de la COP24 à Katowice, et qui entend relever substantiellement les objectifs climatiques des prochaines années. Plusieurs associations, dont Greenpeace, avaient appelé à participer à l'action de ce mardi. Plus tôt dans la journée, la commission de la Santé et de l'Environnement de la Chambre a approuvé une proposition de résolution qui prévoit de revoir à la hausse les ambitions belges en matière de climat. (Belga)