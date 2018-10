Des membres d'extrême droite et d'extrême gauche sur la liste de l'OCAM

(Belga) Les noms d'une vingtaine de militants d'extrême gauche et d'extrême droite figurent sur la liste de l'OCAM, rapportent Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg et De Standaard samedi.

Les compétences de la liste de l'OCAM ont été étendues par décret royal. La base de données ne se concentre plus exclusivement sur les musulmans radicalisés. Depuis lors, les noms de 23 personnes ont été ajoutés à cette liste, dont seize sympathisants de l'extrême gauche et sept autres d'extrême droite. Dans la première catégorie, il s'agit d'anarchistes violents du groupe francophone La Cavale, qui sont poursuivis par le parquet. Ils s'opposent en particulier à la construction de la prison de Haren. Du côté de l'extrême-droite, on retrouve un homme de Flandre-orientale, chef de file du groupe néo-nazi 'Bloed, Bodem, Eer en Trouw'. Il a été condamné à quatre ans de prison pour terrorisme. Dries Van Langenhove, le fondateur de Schild en Vrienden, ne semble pas figurer sur cette liste, selon les titres de Mediahuis. (Belga)