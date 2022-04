Des mesures de précaution autour de trois lieux potentiellement pollués à Lierre

(Belga) Des mesures de précaution particulières seront d'application autour de trois sites potentiellement contaminés aux PFAS (substances industrielles toxiques) à Lierre, en province d'Anvers, ont annoncé mercredi les autorités communales. Après la découverte d'une pollution aux PFAS autour du site de l'usine 3M à Zwijndrecht, près d'Anvers, de nombreux sites industriels flamands font l'objet d'investigations.

Les trois zones concernées sont le site industriel de Vosschemie, la caserne de pompiers, où des exercices avec de la mousse extinctrice contenant des PFAS ont été menés et un ex-site industriel où un incendie a entraîné l'utilisation d'extincteurs contenant les substances incriminées. "Dans l'attente d'une investigation au niveau des sols, le gouvernement flamand a mis en place des mesures de précaution dans un périmètre de 100 mètres autour de ces sites", explique la commune de Lierre. Ces mesures comprennent notamment des indications sur la consommation des fruits et légumes cultivés par les particuliers et des œufs de poules élevées dans les jardins ainsi que sur le traitement des eaux souterraines et l'hygiène. Les citoyens et entreprises concernés par ces mesures seront averties par la commune. (Belga)