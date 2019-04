Des migrants découverts sur le site de la base américaine de Chièvres

(Belga) Huit migrants ont été découverts vendredi dans un camion de livraison sur la base militaire américaine de Chièvres, indique dimanche la zone de police de Sylle et Dendre, confirmant une information de RTLInfo.

Les migrants, d'origine irakienne, se trouvaient dans un camion allemand qui livrait des produits américains, selon RTLInfo. Ils auraient été découverts par le chauffeur. Six adultes et deux enfants auraient été interpellés par la police fédérale qui gère le dossier. La zone de police de Sylle et Dendre a confirmé avoir été sollicitée en appui pour le transfert des migrants. (Belga)