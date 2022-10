Des milliers d'opposants serbes bosniens protestent contre des "fraudes" aux élections

(Belga) Des milliers de personnes ont répondu jeudi soir à l'appel de l'opposition dans l'entité des Serbes de Bosnie pour protester contre l'élection à sa tête de Milorad Dodik, selon eux "frauduleuse".

M. Dodik, un admirateur du président russe Vladimir Poutine, domine depuis 2006 la scène politique serbe du pays balkanique divisé selon des lignes de fracture ethniques. Il a été élu président de la Republika Srpska (RS), l'entité des Serbes de Bosnie, d'après les résultats officiels quasi-complets des élections générales de dimanche. Il rejette les accusations de l'opposition et affirme que sa victoire est "irréprochable". Les manifestants, "plus de 30.000", selon les organisateurs, ont défilé sans incidents dans le centre de Banja Luka, chef-lieu de la RS, dans le nord de la Bosnie, avant de se rassembler sur la place centrale où ils ont scandé "Mile, le voleur !" et "Mile, va-t'en !", à l'adresse de Milorad Dodik, selon la retransmission de la manifestation par la télévision privée BNTV. Ce dernier, âgé de 63 ans, membre sortant de la présidence collégiale de Bosnie, a obtenu 48% des suffrages, contre 43% pour la candidate de l'opposition, Jelena Trivic, universitaire et députée de 39 ans. Farouche critique de Milorad Dodik, elle a proclamé la victoire le soir des élections, peu avant que son adversaire ne fasse la même chose. Cette élection pour le président de la RS figurait parmi les nombreux scrutins organisés dimanche au niveau central et des deux entités, la RS et la fédération croato-musulmane, qui composent le pays balkanique, doté d'un système politique complexe. (Belga)