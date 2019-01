Des milliers d'orthodoxes belges fêteront Noël les 6 et 7 janvier

(Belga) La naissance du Christ sera célébrée en Belgique par des milliers de chrétiens orthodoxes le 7 janvier et par les orthodoxes arméniens le 6 janvier, conformément à la tradition orthodoxe.

Les Églises russe, serbe, bulgare et copte célèbrent la naissance de Jésus et la visite des mages le 7 janvier (13 jours après le 25 décembre). Dans l'orthodoxie, la préparation de Noël est marquée par un jeûne. Chez les Russes, la messe de Noël met fin à ce que l'on appelle le carême", explique le secrétaire diocésal de l'église russe à Bruxelles. Selon lui, la communauté des chrétiens orthodoxes russes de Belgique représente quelque 70.000 fidèles. Le rite est identique à 95% chez les orthodoxes, à l'exception des Arméniens. Ces derniers, qui comptent de 12.000 à 15.000 fidèles en Belgique, selon les estimations, fêtent la Nativité le 6 janvier. La messe de la veille met fin au carême de 14 jours. Après le repas familial le jour de Noël, le reste de la journée est essentiellement consacré à la visite à la famille pour s'échanger les vœux de Noël. Les coptes fêtent également Noël le 7 janvier après avoir observé une période de privations. Après la messe de minuit, ils mangent des biscuits sucrés marqués avec la croix chrétienne, le kahk. L'Église orthodoxe a refusé de reconnaître le calendrier introduit par le pape Grégoire XIII en 1582 baptisé en son honneur le "calendrier grégorien" au profit du "calendrier julien" instauré par Jules César en 46 avant Jésus-Christ auquel les catholiques sont rattachés. Ce qui explique les écarts de dates. Les orthodoxes grecs et syriaques fêtent Noël le 25 décembre. (Belga)