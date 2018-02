Des milliers de personnes à Bruxelles pour une politique d'asile plus humaine

(Belga) Plusieurs milliers de personnes ont défilé, dimanche à Bruxelles, dans le cadre de la manifestation "Human Wave for solidarity and humanity", réclamant une politique d'asile et de migration plus "humaine". Selon les organisateurs, plus de 10.000 personnes étaient présentes. La police ne disposait pas encore de chiffres vers 15h00.

Le cortège a quitté le parc Maximilien où des bénévoles s'occupent depuis des mois de venir en aide à des réfugiés, demandeurs d'asile et migrants. "Depuis le début, nous avons été informés par la police de contrôles ou d'arrestations. Cela montre, que même au sein de la police, certains sont insatisfaits de la manière dont ils sont instrumentalisés dans cette politique d'asile inhumaine. D'autres groupes de la société se joignent au mouvement. Nous demandons uniquement plus d'humanité", estime Mehdi Kassou de la Plateforme citoyenne pour l'accueil des réfugiés. "Si un deuxième 'Calais' ne s'est pas créé à Bruxelles, c'est uniquement grâce aux citoyens et non à ce gouvernement", explique Alexis Deswaef, président de la Ligue des Droits de l'Homme. (Belga)