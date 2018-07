Des milliers de personnes sur la Grand-Place de Bruxelles pour assister à l'Ommegang

(Belga) Plusieurs milliers de personnes ont assisté au premier spectacle de l'Ommegang, orchestré mercredi soir, dès 21H00, sur la Grand-Place de Bruxelles. Il sera réitéré vendredi soir. Le comédien et producteur français Frédéric Diefenthal a endossé le rôle du héraut francophone, narrateur de l'histoire, et la chanteuse Anny Cordy celui de marraine de l'événement. Des festivités seront également organisées à l'occasion de l'évènement de mercredi à dimanche dans le parc royal.

Le cortège, long de 2 km et composé de 700 figurants, s'est élancé dès 20h40 du parc royal. Il a rejoint la Grand-Place, en passant par le Sablon. Les 2.000 places assises étaient remplies et tout autant de personnes ont regardé le spectacle debout, derrière les barrières de sécurité. Celui-ci a duré deux heures. Il a été animé par 47 groupes folkloriques et 1.400 participants. Il a commencé avec l'entrée du caricaturiste Pierre Kroll, dont les dessins croqués sur le vif ont cette année été retransmis en direct sur l'écran géant. Anny Cordy l'a suivi. A l'occasion de ses 90 ans, elle a déclaré avoir fait ses premiers pas et ses débuts artistiques à Bruxelles. Jo Lemaire s'est occupé de la version néerlandophone et l'humoriste Bert Kruismans de la version anglaise. Des lancers de drapeaux ont marqué les débuts du spectacle, ponctués par le défilé de cavaliers, d'échassiers et des huit géants, dont le célèbre dragon de St-Georges, d'une longueur de 4m25. Un lâcher de colombes a également eu lieu. Des jeux de lumière ont éclairé de multiples couleurs les façades des bâtisses de la Grand-Place au rythme de la musique. Quelques grosses gouttes de pluie ont accompagné la clôture du spectacle et fait fuir rapidement les spectateurs encore présents. La soirée s'est finalement terminée peu après 23h00 par un feu d'artifice. Le parc de Bruxelles accueillera les traditionnelles joutes équestres jusque samedi. Combats de chevaliers, démonstration d'escrime, concours de tirs et tirs d'arbalète seront notamment au programme. Un grand marché Renaissance se tiendra de midi à 21h00 dans le parc de Bruxelles ainsi que derrière la Bourse. Enfin, une terrasse sera aménagée dans le parc afin que le public puisse prolonger les festivités jusqu'à 02h00 du matin. (Belga)