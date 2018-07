Des navettes de la Stib pour raccompagner les festivaliers de Couleur Café

(Belga) Les festivaliers de Couleur Café pourront compter sur les navettes gratuites de la Stib pour rentrer chez eux du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet. Les navettes desserviront la Région bruxelloise jusqu'à 3h du matin.

Le site du festival au parc d'Osseghem, à proximité de l'Atomium, sera facilement accessible avec la ligne de métro 6, les trams 7, 51, 93, 19 ou encore les bus 84 et 88, ainsi que le bus Noctis N18 vendredi et samedi. Les festivaliers peuvent également utiliser leur code EventPass sur le ticket d'entrée de Couleur Café pour obtenir un ticket Stib auprès d'un distributeur automatique et ainsi voyager gratuitement. Le réseau de bus de nuit Noctis sera par ailleurs disponible gratuitement vendredi et samedi grâce à l'EventPass. Du vendredi au dimanche, six lignes de bus navettes partiront également toutes les 15 minutes depuis l'Atomium et desserviront l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale.