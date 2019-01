Des perturbations en vue à l'aéroport de Charleroi lors de grève nationale

(Belga) La journée de grève nationale du 13 février décrétée par le front commun syndical risque d'entraîner des perturbations à l'aéroport de Charleroi (BSCA), a annoncé jeudi le Setca, qui estime que l'aéroport "pourrait être pour la première fois perturbé de manière significative".

Au-delà des raisons propres à l'action du 13 février et de l'échec des négociations sur un accord interprofessionnel 2019-2020, se greffent des problèmes spécifiques au deuxième aéroport du pays. Le personnel est inquiet au sujet de la succession de Jean-Jacques Cloquet, l'ex-CEO grandement apprécié au sein de l'aéroport mais parti depuis début janvier chez Pairi Daiza. Plusieurs mois après l'annonce de son départ, aucun remplaçant n'a encore été trouvé. "Les organisations syndicales sont pour le moins préoccupées par la manière dont les candidatures au poste de CEO sont retenues. Ainsi des candidatures internes, de personnes de qualité, ayant de surcroît la confiance du personnel, ont été écartées alors que des candidatures externes, pour le moins surprenantes au vu des candidats sélectionnés, ont été retenues", s'alarme le Setca. Le syndicat socialiste s'inquiète également de rumeurs de "changements de stratégies assez déroutants" comme un possible recours à une société sous-traitante pour des activités de manutention opérées en interne par le personnel de l'aéroport. "Ceci est pour le moins préoccupant pour l'avenir de l'aéroport et des emplois qui y ont été créés", juge-t-il. Le Setca déplore également une absence de dialogue social depuis le départ de Jean-Jacques Cloquet. "On a l'impression que rien ne bouge, qu'il n'y a plus de pilote", résume Alain Goelens, secrétaire permanent au Setca, qui n'exclut pas des perturbations (retards voire annulations de vols), le 13 février à Charleroi, en fonction de l'ampleur de la mobilisation des travailleurs. (Belga)