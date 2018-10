Des primes partiellement payées, un des motifs de la grève chez Aviapartner

(Belga) Aucun bagagiste de l'opérateur Aviapartner n'a touché la totalité de la prime négociée pour septembre avec la direction, dénonce vendredi midi le syndicat socialiste UBT. Ce paiement "non correct" est à l'origine de la grève qui paralyse les avions manutentionnés par l'entreprise à Brussels Airport depuis jeudi après-midi.

"Lors des négociations, il avait été convenu qu'une prime de 250 euros serait payée avant la fin septembre. Cette prime n'a été versée qu'au milieu de cette semaine, mais la direction a en plus utilisé un système non convenu de calcul proratisé", souligne Sandra Langenus, secrétaire régionale de l'UBT Bruxelles/Brabant flamand. "De sorte que presque personne n'a touché la totalité de la prime." Le syndicat pointe en outre des promesses non tenues, un manque de personnel et la vétustité du matériel. Après six réunions de conciliation en présence d'un médiateur du SPF Emploi, les négociations sont dans une impasse, selon l'UBT. La direction "n'a délibérément rien fait concernant le manque d'effectifs sur le terrain, les salaires des travailleurs n'étaient pas en ordre et les heures supplémentaires, au lieu de diminuer, ont fortement augmenté", pointe notamment Sandra Langenus. Les chefs d'équipe ne signent plus de plan de chargement car ils ne sont pas sûrs que les règles de sécurité soient respectées, énumère encore Mme Langenus. "Le matériel ne fonctionne souvent pas convenablement et des rétroviseurs, des sièges ainsi que des ceintures de sécurité manquent." Toutefois, les travailleurs seraient quand même sanctionnés s'ils ne portent pas leur ceinture. "La direction a essayé d'économiser des milliers d'euros pour en perdre maintenant plusieurs centaines de milliers à la suite de l'action de grève", conclut la syndicaliste.