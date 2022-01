Des projets d'intelligence artificielle pour améliorer les services publics bruxellois

(Belga) FARI, l'institut pour l'intelligence artificielle mis en place l'an passé grâce aux fonds européens, a été chargé par le ministre bruxellois de la transition numérique, Bernard Clerfayt, de réaliser 4 projets concrets en la matière.

Ces projets portent sur l'amélioration du matching entre offre et demande d'emploi, l'automatisation du contrôle des annonces de vente d'animaux sur internet, le développement d'un test de simplification administrative et l'élaboration d'une stratégie régionale pour le développement de l'intelligence artificielle à Bruxelles. Cette première mission confiée à FARI par la Région bruxelloise vise avant tout une amélioration des services publics bruxellois, la technologie devant être au service des politiques publiques, a souligné dans un communiqué le ministre régional. "Cette collaboration nouvelle entre les administrations publiques bruxelloises et les chercheurs du monde académique est assez intéressante et permet à ces deux mondes de s'enrichir l'un de l'autre", a-t-il ajouté. "Les administrations publiques vont en effet pouvoir s'appuyer sur les connaissances scientifiques et technologiques de nos chercheurs reconnus. Et ces derniers pourront déployer tout le potentiel de leurs recherches pour améliorer nos services publics", a conclu Bernard Clerfayt. (Belga)