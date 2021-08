Des réfugiés afghans accueillis parmi les sinistrés de Spa: la bourgmestre avait été prévenue, selon la ministre de la Défense

La bourgmestre de Spa Sophie Delettre (MR) s'est dite scandalisée de l'arrivée de réfugiés afghans dans sa commune, dans un centre où sont déjà accueillis des sinistrés des inondations qui ont frappé la Belgique au mois de juillet. ""À la surprise des autorités politiques spadoises, les réfugiés n'étaient pas du tout encadrés par Fedasil et ces familles afghanes arrivées avec de nombreux enfants ont donc dû être accueillies voire être nourries par les sinistrés des inondations également présents sur place", détaillait la bourgmestre dans un communiqué publié hier.

Selon elle, ces personnes sont au nombre de 27. La bourgmestre assure avoir mobilisé une association pour prendre en charge ces réfugiés, notamment les nourrir, mais aussi leur fournir des vêtements. "Une chose pas tellement aisée si l'on sait qu'un bon nombre de mes concitoyens se trouvent également au bord du gouffre."

Invitée dans le 7h50 ce matin sur BEL RTL, la ministre de la Défense répond à la bourgmestre. Ludivine Dedonder dément, et précise que la bourgmestre avait été prévenue. "Ce n'est pas vrai, c'est un mauvais débat. Le cabinet de la bourgmestre a été prévenu le vendredi 20 août à 11h26, précisément. Et ils sont pris en charge [ces réfugiés, ndlr], par la Défense et par Fedasil. Et on parle de 3 familles, ce n'est quand même pas beaucoup."

Pour rappel, plusieurs centaines de militaires sont toujours mobilisés dans les communes sinistrées pour venir en aide aux victimes des inondations.