Des voix s'élèvent pour alléger les restrictions sanitaires: "Le baromètre ne fonctionne pas comme cela", répond Vandenbroucke

"Je m'étonne quand j'entends des plaidoyers pour sortir du baromètre (corona)", a déclaré le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke.



Le vice-Premier ministre Ecolo Georges Gilkinet a plaidé, jeudi dans Le Soir, pour que le prochain comité de concertation décide de passer du code rouge au code orange et assouplisse en outre les règles dans les secteurs qui ne sont pas directement concernés par le baromètre corona. Il considère que ce "Codeco" interviendra le 11 février prochain, mais la date n'est pas encore fixée. Interrogé à la Chambre par Kathleen Verhelst (Open Vld) et Jan Briers (CD&V), Frank Vandenbroucke a estimé que toucher au baromètre était "exactement ce qu'il ne faut pas faire". "Et nous n'allons pas fixer une date. Le baromètre ne fonctionne pas comme cela."

En théorie, le code orange est en vigueur lorsque les nouvelles hospitalisations journalières sont comprises entre 65 et 149 (on est à plus de 350) et l'occupation des soins intensifs entre 300 et 500 lits (432 actuellement). La Belgique se trouve actuellement en code rouge. "Le plan phasé sera parcouru", a conclu M. Vandenbroucke.