Deux ans après sa naissance, la Cité des métiers a le vent en poupe

(Belga) Le succès de fréquentation rencontré par la Cité des Métiers à Bruxelles dès sa naissance il y a deux ans s'est confirmé l'an dernier: près de 56.000 personnes ont franchi ses portes en 2019 pour s'orienter, chercher du travail, se former, entreprendre ou recueillir des informations en vue d'un futur emploi.

Deux études récentes menées auprès des personnes qui y ont bénéficié de conseils personnalisés afin de connaitre les profils des visiteurs et leur degré de satisfaction ont révélé un quasi équilibre entre les hommes et les femmes dans la fréquentation. Près de la moitié du public (49,6%) a entre 30 et 49 ans et 92,5% des visiteurs sont domiciliés en Région bruxelloise. Neuf personnes sur dix sont francophones et 80% sont des chercheurs d'emploi. Enfin, près de 30% des visiteurs sont titulaires d'un diplôme étranger sans équivalence et 30% ont au maximum le diplôme du secondaire supérieur. La satisfaction du public est très bonne: 95% des visiteurs se disent satisfaits, voire très satisfaits (un bon tiers). Quatre visiteurs sur dix visitent la Cité des métiers plusieurs fois par mois, principalement pour utiliser l'espace numérique. Quelque 91% des visiteurs recommandent la Cité des métiers à leurs amis ou connaissances. Parmi, ceux-ci, ce sont les personnes âgées de plus de 50 ans qui sont les plus enthousiastes. On constate également que 9 visiteurs sur 10 ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Les résultats de ces études ont été présentés mercredi, à l'occasion du deuxième anniversaire de ce pôle croisé de l'emploi et de la formation professionnelle auquel sont associés de nombreux partenaires. Ont pris part à la présentation, le ministre bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle Bernard Clerfayt, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR) et les CEO d'Actiris, de Bruxelles Formation et du VDAB Brussel, Grégor Chapelle, Olivia P'Tito et Geert Pauwels. À cette occasion, Olivia P'Tito a annoncé que l'entité bruxelloise accueillera en juin prochain l'université d'été du réseau de 28 Cités des métiers de Belgique, d'Espagne, de France, d'Italie, du Portugal, de Suisse et du Togo. La première Cité du genre est née en 1993, à la Cité des sciences et de l'Industrie de Paris. (Belga)