Deux blessés lors d'une collision entre deux voitures à Beloeil

(Belga) Une violente collision entre deux véhicules s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi à Quevaucamps, dans l'entité de Beloeil. Les conducteurs des deux voitures ont été blessés à des degrés divers et hospitalisés. Un des chauffeurs a dû être désincarcéré.

Vers 22h50, les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés qu'une collision entre deux voitures s'était produite le long de la chaussée de Brunehaut à Quevaucamps, dans l'entité de Beloeil. Venant des casernes d'Ath et de Basècles, une autopompe multifonctions, un véhicule de commandement et deux ambulances ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des premiers secours, un des véhicules entravait les bandes de circulation de la chaussée et le second avait terminé sa course contre la façade d'une proche habitation. Un des conducteurs a pu sortir seul de sa voiture. Le second, qui était conscient, a dû être désincarcéré par les pompiers aux ordres du lieutenant André Bougart. Les deux conducteurs, blessés à des degrés divers, ont été pris en charge par les secouristes et admis à la clinique d'Ath. Leurs jours ne sont pas en danger. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 01h00 du matin. Durant leur intervention, la chaussée de Brunehaut a dû être fermée dans les deux sens. Les faits ont été constatés par les policiers de la zone de Leuze-Beloeil. (Belga)