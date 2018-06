Deux fois moins d'accidents graves dans les zones équipées d'un radar tronçon

(Belga) Aux endroits où un radar tronçon a été installé, on constate une diminution de plus de 50% des accidents graves, indique l'Institut Vias dans une étude publiée dimanche.

Les radars tronçons sont plus efficaces que les radars fixes, ajoute l'ex-IBSR. Ainsi, les radars automatiques permettent de réduire le nombre d'accidents avec blessés ou tués de 20%. Les radars tronçons, eux, permettent une réduction de 30% des accidents et de 56% du nombre d'accidents graves. La différence d'efficacité entre les radars tronçons et fixes est liée aux effets sur le comportement des conducteurs, explique Vias. Aux endroits où des caméras automatiques sont installées, la vitesse moyenne a baissé de 4 km/h, essentiellement à la hauteur de ces radars. Les radars tronçons permettent d'éviter le phénomène du freinage au niveau du radar. Ainsi, sur le radar tronçon de 7 km installé sur l'autoroute E40 Bruxelles-Ostende entre Wetteren et Erpe-Mere, la vitesse moyenne a baissé de 5 km/h par rapport à la période avant l'installation de ce radar. Le nombre d'infractions a diminué de 71% et le nombre d'infractions graves de 85%. La vitesse moyenne et le nombre d'infractions ont également baissé en amont et en aval du radar, constate l'institut. Depuis avril, l'institut Vias effectue l'homologation technique finale des radars tronçons. (Belga)