Deux personnes transportées aux urgences après une sortie de route à Jalhay

(Belga) Deux personnes ont été admises aux urgences du CHC Sainte-Elisabeth d'Heusy (Verviers) vendredi en début de soirée des suites d'une sortie de route survenue au lieu-dit le Wayai à Jalhay, a-t-on appris auprès des pompiers de la Zone Vesdre Hoëgne et Plateau.

Les secours ont été appelés vers 19 heures pour procéder à la désincarcération d'une personne, une dame, coincée dans un véhicule qui avait dévalé un petit talus pour terminer sa course dans le Wayai, un ruisseau situé en contrebas. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, la conductrice, qui venait de Sart, a perdu le contrôle du véhicule. Le second occupant, qui n'était pas coincé, a lui aussi été blessé. Cette intervention a nécessité la présence des pompiers du poste de Spa afin de procéder à la désincarcération ainsi que le PIT de Verviers et l'ambulance de Spa. (Belga)