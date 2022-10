Deux policiers et un pompier blessés dans la manifestation contre Good Move à Schaerbeek

(Belga) Deux policiers et un pompier ont été blessés lors de la manifestation de mardi soir contre le plan de circulation Good Move à Schaerbeek, a indiqué la zone de police de Bruxelles-Nord. Plusieurs personnes ont également été arrêtées lors d'échauffourées.

La manifestation contre le plan Good Move dans le quartier de Berenkuil a débuté sur la place Stephenson, d'où les riverains mécontents ont alors pris la direction de la place du Pavillon. Là, les pompiers sont intervenus pour un petit incendie et ont été visés par des jets d'oeufs. Un pompier a été blessé à l'œil. La foule s'est ensuite déplacée vers l'hôtel de ville, sur la place Collignon, mais la police a dû intervenir lorsque quelques fauteurs de troubles se sont attardés dans les rues autour de la place du Pavillon. "Le bilan est de deux policiers légèrement blessés et neuf arrestations, dont trois judiciaires et trois administratives", a expliqué le chef de la police de Bruxelles-Nord, Olivier Slosse. C'était la deuxième journée consécutive de manifestations dans la commune de Schaerbeek, mardi. Les résidents du quartier de Berenkuil sont opposés au nouveau plan de circulation entré en vigueur lundi. Entre-temps, le collège communal a décidé de geler le plan de circulation jusqu'en mars 2023 et de consulter les résidents. Les plans de circulation du quartier des Azalées et du quartier Royal Sainte-Marie resteront toutefois en vigueur.