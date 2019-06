Deux Vlaams Belang flanqueront Herman De Croo pour l'installation du Parlement flamand

(Belga) Le vétéran libéral Herman De Croo sera flanqué de deux élus du Vlaams Belang mardi prochain lors de la séance d'installation du nouveau parlement flamand.

Le règlement de l'assemblée prévoit en effet que la présidence provisoire revienne au député ayant le plus d'ancienneté - en l'occurrence M. De Croo, élu pour la première fois en 1968 - et que les deux plus jeunes élus de l'assemblée lui servent de secrétaires provisoires. Ces deux plus jeunes députés sont issus du Vlaams Belang et âgés de 21 et 23 ans. Si M. De Croo (Open Vld) ne siégeait pas à cette séance d'installation comme il l'avait annoncé dans un premier temps, la présidence provisoire aurait été assurée par un autre Vlaams Belang, Filip Dewinter, deuxième plus ancien député. C'est pour éviter que les élus ne doivent prêter serment entre les mains d'un membre du parti d'extrême droite que le ministre d'État a annoncé la semaine dernière reprendre du service pour quelques heures lors de l'installation du Parlement, avant de céder son siège une fois élu au nouveau président de l'assemblée. (Belga)