Développement durable et participation, fils rouges des actions de la majorité à Wavre

(Belga) Le collège communal MR-PS de Wavre a présenté au conseil communal de mercredi soir sa déclaration de politique générale (DPG). On y retrouve, comme fils rouges des actions prévues pour les six prochaines années, le développement durable, la démocratie participative, la volonté de faire de Wavre une Smart City, l'efficacité de l'administration et la rigueur maintenue de la gestion financière. Parmi ses axes de travail, le collège a notamment mentionné la sécurité, l'aménagement du territoire, la mobilité, l'environnement, le développement économique et la transition énergétique.

En matière de transition énergétique, le collège MR-PS a annoncé qu'il s'engagera dans une politique locale Énergie Climat via le plan Pollec et le plan Air Climat Énergie 2030 de la Région wallonne. Wavre signera également la Convention des Maires qui prévoit de réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% à l'horizon 2030. La DPG prévoit par ailleurs une réduction de ces gaz de 20% pour les véhicules communaux et les bâtiments d'ici à 2024. Une maison de l'environnement sera également créée pour conseiller les citoyens. En matière d'aménagement du territoire, un schéma de développement communal sera mis en œuvre. Le collège réalisera dans les six ans à venir la première phase du plan Wavre 2030, avec le nouveau hall culturel polyvalent qui sera opérationnel dans le courant 2019, l'aménagement du nouveau parking des Mésanges, la construction d'une passerelle, le réaménagement de la place Berger et la réhabilitation de la galerie des Carmes en centre administratif. La mobilité passera par la mise en œuvre d'un plan communal, l'amélioration de l'accessibilité du zoning Nord, la favorisation des déplacements à pied et à vélo sur le territoire communal, et la poursuite de la réflexion avec Infrabel pour supprimer certains passages à niveau. Une navette entre les zones d'activités économiques et le centre-ville doit aussi être instaurée. La majorité compte également donner un second souffle au commerce local en plaidant notamment auprès des commerçants pour un élargissement des horaires d'ouverture. La création d'espaces de coworking sera favorisée, tout comme l'implantation d'entreprises relevant de l'économie durable. Inédit à Wavre: la DPG contient un chapitre "agriculture" pour promouvoir une alimentation équilibrée et durable, donc respectueuse de l'environnement. (Belga)