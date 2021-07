Di Rupo annonce une aide d'urgence et confirme déjà le caractère calamiteux des crues

(Belga) Le gouvernement wallon a décidé jeudi midi de dégager des moyens financiers d'urgence afin de venir en aide aux populations affectées par les crues meurtrières, lesquelles seront reconnues comme calamité nationale, a annoncé le ministre-président wallon Elio Di Rupo à l'occasion d'un débat en plénière du parlement de Wallonie.

Réuni en urgence jeudi midi, l'exécutif wallon a décidé de mettre immédiatement des fonds à disposition des trois gouverneurs des provinces de Liège, Namur et Luxembourg qui coordonnent actuellement les opérations de secours. Par ailleurs, de l'argent est aussi libéré avec effet immédiat pour les communes affectées afin que celles-ci puissent directement venir en aide à leurs sinistrés qui ont tout perdu. Pour les indépendants et les entreprises affectés par les crues, la Sowalfin accordera des "prêts immédiats" pour les aider à faire face à l'urgence, a ajouté M. Di Rupo. Devant des députés parfois émus aux larmes face à la situation, le ministre-président a assuré qu'il ne faisait aucun doute que ces crues seraient reconnues comme calamité nationale, avec des indemnisations à la clé. "C'est une évidence qu'on va reconnaître cela comme une calamité nationale", a-t-il commenté. "C'est une situation exceptionnelle, d'une ampleur jamais vue". Il faut normalement 75 mm d'eau par 24 heures comme critère de reconnaissance. Or, il est tombé ici 100 mm en 6 heures, a fait valoir M. Di Rupo. Les périmètres d'indemnisation seront toutefois déterminés sur base d'un rapport de l'Institut Royal Météorologique (IRM). Le ministre-président s'est encore dit inquiet pour les heures à venir. "Il y aura une crue très importante de la Meuse, avec un caractère dangereux". Si tous les services de secours sont à pied d'?uvre, le ministre-président a reconnu que certains sinistrés n'avaient pas encore pu être secourus en raison des difficultés d'accès vu la montée des eaux parfois importante. Aucun accès par les airs n'est pour le moment possible en raison de conditions météorologiques défavorables aux secours héliportés. "Le plus urgent, c'est de sortir les gens de chez eux, de les nourrir, de les héberger. Avec la décrue, on procédera au nettoyage et bien sûr à l'indemnisation des personnes". Vu la situation, le Parlement wallon a décidé jeudi de réduire la durée de ses travaux. Les questions d'actualité ont ainsi été toutes retirées. Les députés procèderont toutefois au vote de l'ajusté budgétaire 2021, comme prévu, en fin d'après-midi. (Belga)