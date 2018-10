Didier Reynders coupe court à une interview après cette question sur le score du MR aux communales (vidéo)

Didier Reynders a répondu, ce dimanche, aux questions de RTL INFO sur les exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite. A cette occasion, notre journaliste Chantal Monet en a profité pour demander au ministre des Affaires étrangères une réaction sur le scrutin de dimanche passé. "On ne vous a pas entendu depuis les élections communales. Vous estimez que vous avez une part de responsabilité dans le mauvais score du MR à Bruxelles?". Une question qui semble quelque peu avoir agacé le vice-Premier ministre et président de la fédération MR de Bruxelles: "Vous ne m’entendrez de nouveau pas aujourd'hui, merci", a-t-il répondu, avant de tourner les talons et quitter le champ de la caméra.