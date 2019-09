Didier Reynders et Johan Vande Lanotte sont arrivés au Palais pour faire leur rapport au Roi

Les informateurs royaux Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) sont arrivé lundi à 15h au Palais de Bruxelles pour faire un nouveau rapport au Roi sur l'état de leur mission. Ils tiendront une conférence de presse à 16h au Palais d'Egmont.



Le 30 mai, peu après les élections, le Roi a chargé ces deux hommes politiques expérimentés d'une "mission d'information visant à identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral".



Leur mandat a plusieurs fois été prolongé et pourrait encore l'être lundi, le temps que les négociations en Flandre, en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles soient finies. Du côté francophone, ce devrait être le cas dans l'après-midi.