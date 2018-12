Didier Reynders souhaite une "approche intégrée" associant Affaires étrangères et Défense

(Belga) Le nouveau ministre de la Défense, Didier Reynders, par ailleurs également vice-Premier ministre et titulaire du portefeuille des Affaires étrangères, s'est prononcé vendredi pour un renforcement d'une "approche intégrée" associant davantage les deux départements et promouvant les trois D (défense, diplomatie et développement), comme c'est déjà souvent le cas en Afrique.

"Les trois dimensions sont importantes et le rapprochement que j'ai l'occasion d'organiser entre les deux départements va nous permettre de continuer à travailler" ensemble, a-t-il affirmé à l'agence Belga à l'occasion de sa première visite à l'état-major de la Défense à Evere, où il a rencontré les principaux responsables militaires. "On le fait déjà", a souligné le nouveau ministre de la Défense, en insistant sur sa volonté d'"intégrer mieux les deux démarches", notamment lorsque la Belgique siègera, à partir du 1er janvier prochain, comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. M. Reynders (MR) a hérité du portefeuille de la Défense dimanche dernier, succédant - après la démission des ministres fédéraux N-VA - à Sander Loones, qui n'aura occupé la fonction que durant trois semaines. Il a été accueilli très sobrement - une simple garde d'honneur, de quelques militaires, en l'absence de détachements et de drapeau - à Evere par le chef de la Défense, le général Marc Compernol, de retour d'une visite de plusieurs jours aux troupes belges en opération à l'étranger. (Belga)