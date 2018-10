Dinant: Trois des cinq listes s'associent pour prendre le pouvoir

(Belga) Les listes 'Intérêts dinantais' (ID) menée par Axel Tixhon, 'Dinant' conduite par Robert Closset et 'Dinant Autrement' de Laurent Belot ont décidé de former une coalition pour éjecter du pouvoir Richard Fournaux qui n'a pas obtenu la majorité absolue, a indiqué le premier échevin sortant Robert Closset.

"La liste de Laurent Belot avait un pré-accord avec Richard Fournaux mais j'ai choisi de le contacter et de contacter Axel Tixhon pour proposer cette coalition. Je n'ai pas peur de le dire, tout ça est de mon initiative. On va tenir compte des voix de préférence pour former le Collège", a encore précisé Robert Closset. Axel Tixhon (cdH) devrait devenir le futur bourgmestre de Dinant. (Belga)