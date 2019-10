DIRECT Nethys: "On voit que le gouvernement wallon a changé son fusil d'épaule"

Après le gel de la vente des filiales de Nethys par le gouvernement wallon, les membres du conseil d'administration de l'entreprise, excroissance privée de l'intercommunale Enodia (ex-Publifin) ont démissionné.

13h - Dossier spécial dans le RTL INFO 13H:

12h - Des députés wallons réagissent au micro de Sébastien Prophète



11h30 - Réaction d'Ecolo par la voix d'Olivier Biérin, député wallon et Député au Parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles - Ecolo, au micro de Sébastien Prophète.

"On voit que le gouvernement wallon a changé son fusil d'épaule et est enfin volontariste pour enfin changer les choses au sein d'Enodia et Nethys. C'est plutôt une bonne nouvelle à ce stade. C'est une étape cruciale. Il va falloir suivre dans les conseils d'administration d'Enodia et puis en cascade dans les filiales pour pouvoir poursuivre ce basculement en remplaçant le plus rapidement possible le management, ce qui était une exigence du parlement wallon il y a déjà deux ans. C'est une décision logique car les actes posés sont désavoués et même potentiellement considérés comme illégaux. Il va falloir les remplacer et mettre des gens qui vont faire du bon travail à leur place."

"Cela doit être la fin de Stéphane Moreau. il doit partir et être écarté le plus rapidement possible. Depuis le début, il gère dans l'opacité, sans éthique et dans un but d'enrichissement personnel."

8h - Réaction du cdH par la voix d'Alda Gréoli.

Hier - Le gouvernement annonce qu'il casse la décision de vente des filiales de Nethys