Discours au Congrès: Trump accuse de "trahison" des démocrates qui ne l'ont pas applaudi

(Belga) Le président américain Donald Trump a vivement dénoncé lundi l'attitude des élus démocrates qui ne l'ont pas applaudi lors de son discours sur l'état de l'Union, allant jusqu'à les accuser de s'être rendu coupables de "trahison".

Evoquant l'accueil réservé à son discours devant le Congrès il y a une semaine, M. Trump s'est attardé, lors d'une allocution à Cincinnati (Ohio), sur le comportement de ses adversaires politiques. "J'ai dit que le taux de chômage des Noirs était à son plus bas niveau historique (...) Silence complet, pas un sourire", a-t-il raconté. "Cela a atteint un point tel que je n'avais même plus envie de regarder de ce côté parce que, honnêtement, il y avait une mauvaise énergie", a-t-il poursuivi. "Quelqu'un a parlé de trahison. Pourquoi pas? Pouvons-nous appeler cela trahison? Pourquoi pas? ", a-t-il ajouté. "Clairement, ils n'avaient pas l'air d'aimer véritablement leur pays", a-t-il encore dit, dénonçant une situation "très, très triste". Lors de son premier "discours sur l'état de l'Union" à l'issue d'une année marquée par une avalanche de polémiques et de scandales, l'occupant de la Maison Blanche a lancé un appel au rassemblement, exhortant les élus des deux bords à trouver des compromis, de l'immigration aux infrastructures. (Belga)