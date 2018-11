Distribution d'affiches dans le cadre de la campagne "On n'enferme pas un enfant. Point."

(Belga) Les associations qui soutiennent la campagne "On n'enferme pas un enfant. Point.", lancée pour protester contre la détention de familles en raison de leur statut migratoire, distribueront des affiches mardi à Bruxelles et en Wallonie à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Un appel à signer la pétition en ligne sera également lancé.

L'action veut sensibiliser le public et l'inviter à signer une pétition qui demande au gouvernement de mettre fin à cette pratique. Les associations qui soutiennent la campagne sont notamment la Plate-forme Mineurs en exil, Amnesty International, Unicef Belgique et le Ciré. "En choisissant de recourir à l'enfermement d'enfants pour des raisons liées à la migration, notre gouvernement bafoue gravement les droits de l'enfant. Cette pratique est toujours contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant", expliquent dans un communiqué commun les associations. "Il n'est jamais justifié de détenir des enfants pour des raisons migratoires. Des alternatives existent, en Belgique et ailleurs; elles sont plus respectueuses des droits de l'enfant, coûtent moins cher et sont plus efficaces." La pétition, qui compte plus de 3.000 signatures, est disponible sur le site de la campagne: www.onnenfermepasunenfant.be. (Belga)