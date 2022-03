Dix des principaux médias LGBTQIA + d'Europe créent ELMA, une association médiatique

(Belga) Dix des principaux médias LGBTQIA + d'Europe ont créé ELMA, l'association européenne des médias LGBTQIA+, afin de se faire l'écho des préoccupations de cette communauté et d'augmenter sa visibilité, ont-ils annoncé jeudi par voie de communiqué.

L'organisme bruxellois du tourisme et de la culture visit.brussels a collaboré avec ELMA pour créer un pôle média dans la capitale et faciliter une coopération étroite avec les différents organes de la Commission européenne. Parallèlement à ce lancement, une enquête est menée par l'association auprès des personnes LGBTQIA+. La création de cette association intervient dans un contexte toujours difficile pour les membres de la communauté LGBTQIA+ en Europe, notamment. Sur le continent européen, 37% d'entre eux se sentent discriminés et 11% ont été agressés physiquement ou sexuellement au cours des cinq dernières années. Toutefois, seul un incident sur cinq est encore aujourd'hui officiellement signalé. "ELMA nous donne une déclaration d'intention claire selon laquelle la communauté LGBTQIA+ européenne exige d'être entendue et est unie contre ces types de comportement et les discriminations qui en découlent", explique le président de l'association et cofondateur d'Antivirus, la seule publication LGBTQIA+ de Grèce, Giannis Papagiannopoulos. Pour accompagner la création de cette nouvelle association européenne, une enquête visant à cerner les préoccupations de la communauté LGBTQIA+ vient d'être lancée, en partenariat avec visit.brussels et VO Citizen, agence de communication citoyenne. "Notre but est de donner à chacun une voix afin de mettre en avant ce qui compte vraiment pour les personnes LGBTQIA+ en Europe", ajoute le président d'ELMA. (Belga)