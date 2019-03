Dix pour cent des Belges ont un travail physique

(Belga) Plus de quatre Belges sur dix (43,1%) exercent leur emploi la plupart du temps assis, selon des statistiques émanant du bureau européen Eurostat. La Belgique se situe légèrement au-dessus de la moyenne européenne (38,6%).

Les travailleurs belges sont 10,5% à effectuer un métier lourd, dans la construction notamment. Ils sont par ailleurs 20,8% à travailler essentiellement debout, comme des enseignants ou des vendeurs en magasin. Plus de 25% exercent un métier modérément physique, dans l'horeca par exemple, ou encore comme aide-soignant, plombier ou réparateur automobile. Ces proportions varient parfois fort d'un État membre à l'autre. Les populations néerlandaise (55,1%), allemande (53,9%) et luxembourgeoise (52%) travaillent pour la plupart assises. En Espagne (43,1%) et en Roumanie (35,6%), les gens exercent principalement un métier debout. C'est en Grèce (21,5%) et en Pologne (16,1%) que les proportions de métiers lourds sont les plus importantes. (Belga)