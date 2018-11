Dix projets pour éduquer aux médias et lutter contre les préjugés

(Belga) La Fondation Roi Baudouin a sélectionné dix projets d'éducation aux médias dont le but est de déconstruire les préjugés, combattre les discours de haine et lutter contre les discriminations, annonce-t-elle lundi. Ce soutien, dont le montant n'est pas communiqué, entre dans le cadre d'un partenariat avec la société Thalys et l'association française Fonds du 11 janvier.

Vérification de l'information en ligne, fake news, théorie du complot ou interculturalité font partie des questions abordées par les dix projets sélectionnés, cinq francophones et cinq néerlandophones. Des formations aux médias, des ateliers sur les préjugés ou encore un concours d'éloquence ont également été retenus par un jury indépendant parmi les cinquante candidatures. Les dossiers sont portés par des organisations actives dans l'éducation aux médias et d'autres organismes tels que des écoles ou organisations de jeunesse. La cible? Les jeunes, pour les aider "à devenir des citoyens éclairés, critiques, respectueux de la diversité et ouverts au pluralisme" mais aussi les enseignants et autres éducateurs. Il faut "rendre les jeunes plus critiques envers les contenus médiatiques dont ils sont les destinataires - et, de plus en plus, les diffuseurs - et qui peuvent mettre en péril la cohésion sociale et le vivre ensemble", souligne la Fondation. Ce soutien s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la société ferroviaire Thalys, qui a reversé à la Fondation et au Fonds du 11 janvier les droits du film "Le 15h17 pour Paris" de Clint Eastwood, qui retrace l'agression terroriste dans un train Thalys reliant Amsterdam et Paris en août 2015. Le Fonds du 11 janvier a été créé par huit fondations après les attaques de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher à Paris en janvier 2015. (Belga)