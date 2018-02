Dossier Gial à la Ville de Bruxelles: "Il est grand temps que cela change", estime Debaets

(Belga) "Il est révoltant de constater que l'administration de la Ville de Bruxelles a conclu des contrats hors de prix, à la tête du client, et ce sans respecter la loi relative aux marchés publics, et qu'elle a ainsi largement gaspillé l'argent du contribuable", a réagi samedi la secrétaire d'État bruxelloise à la Transition numérique, Bianca Debaets, à la suite de la révélation d'un audit pointant des problèmes de légalité dans un contrat conclu par l'ASBL Gial, laquelle gère le département informatique de la ville de Bruxelles, avec une société de consultance gérée par un directeur de Gial.

La société de consultance SPRL Altera Via, gérée par le directeur, Michel Leroy, percevait 875 euros hors TVA par jour, portés à 1.000 euros par jour ces dernières années après indexation, pour des prestations durant 175 jours par année civile. Selon Le Vif, qui a révélé l'existence de l'audit, les compétences de Michel Leroy ne sont pas remises en cause mais vu la valeur du marché, un appel d'offres public s'imposait. Or, il n'a pas eu lieu. En outre, le contrat a été reconduit pour une durée indéterminée alors que ce type de marché est censé être révisé régulièrement. Les résultats de l'audit ont conduit la direction de Gial à mettre fin, en décembre, à ce contrat conclu une première fois il y a 18 ans. Pour Bianca Debaets (CD&V), qui est également conseillère communale à la Ville de Bruxelles, cette dernière est "la championne des ASBL dirigées par le monde politique et dans lesquelles le contrôle démocratique du conseil communal est très difficile ou pratiquement inexistant". "Il est grand temps que cela change", insiste Mme Debaets. "Au lieu de payer des sommes exorbitantes à des consultants et d'à tout prix vouloir mettre en place son propre réseau, la Ville de Bruxelles aurait déjà pu, depuis longtemps, rejoindre la stratégie digitale de la Région et également faire appel au Centre Informatique de la Région bruxelloise", estime encore la secrétaire d'État. (Belga)