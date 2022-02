Douze mois de prison requis contre l'auteur de menaces à l'encontre de Bart Somers

(Belga) Le ministère public a requis douze mois de prison devant le tribunal correctionnel de Louvain mardi à l'encontre de M.H., l'auteur de menaces écrites envoyées à plusieurs personnalités flamandes dont Bart Somers, vice-ministre-président flamand et bourgmestre de Malines. Dans plusieurs mails anonymes envoyés en 2019, il menaçait l'intégrité physique du ministre, évoquant un "incendie criminel".

D'autres personnalités flamandes comme Tim Pauwels, un journaliste de la VRT, et Geert Meyfroidt, spécialiste en soins intensifs à l'hôpital universitaire de Louvain, ont également fait l'objet de menaces par la suite. Les mails envoyés à Bart Somers en novembre 2019 faisaient suite à un débat au parlement flamand à propos de l'incendie d'un bâtiment alors destiné à devenir un centre d'asile à Bilzen. En plus d'y évoquer un incendie criminel, M.H. y sous-entendait qu'il connaissait l'adresse du ministre. Selon l'accusé, qui s'est défendu, les courriels n'étaient pas de véritables menaces et relevait d'un simple "jugement éthique". Il ressort toutefois des interrogatoires qu'il n'exclut pas de passer à l'action, en fonction de l'état du pays et de la politique dans quelques années. Le prévenu a demandé son acquittement. Il a en outre rejeté la possibilité d'une condamnation avec conditions. "Si je suis coupable, j'irai en prison", a-t-il déclaré. Le jugement sera rendu le 7 mars. (Belga)